Петербургским ветеранам выплатят премии ко Дню Победы

Выплата не будет по традиции приурочена к юбилейной дате.

По информации издания «Петербургский дневник», петербургские ветераны получат премии ко Дню празднования 76-й годовщины Победы.

По словам Александра Беглова, главное — это поддержать ветеранов не дожидаясь следующего юбилея, а именно сейчас.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге осталось порядка 78 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны по федеральным законам.