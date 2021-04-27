Петербургским ветеранам выплатят премии ко Дню Победы

Выплата не будет по традиции приурочена к юбилейной дате.
По информации издания «Петербургский дневник», петербургские ветераны получат премии ко Дню празднования 76-й годовщины Победы.
По словам Александра Беглова, главное — это поддержать ветеранов не дожидаясь следующего юбилея, а именно сейчас.
Отмечается, что в Санкт-Петербурге осталось порядка 78 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны по федеральным законам.
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24.04.2021 188