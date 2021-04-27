«Ночлежка» организовала сбор куличей для петербургских бездомных

Автор: Александр Селиванов
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Принести праздничную выпечку можно на Боровую улицу 112.

По информации в сообществе «Ночлежки» в соцсети «ВКонтакте», до 2 мая неравнодушные петербуржцы смогут поделиться куличами любого размера и производства с бездомными Северной столицы.

Отмечается, что принимать выпечку будут ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу Боровая улица 112.

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