УФАС остановило закупку принтеров на 9 млн рублей для правительства Ленобласти

Власти Ленинградской области планируют приобрести 247 многофункциональных устройств, сканеров и принтеров за 9 миллионов 731 тысячу рублей.

Ленинградский УФАС временно приостановил конкурсные процедуры из-за жалобы предприятия из Ростова. По мнению этого юридического лица, условия закупки ограничивают количество участников аукциона.

Речь идет о запрете на допуск программного обеспечения иностранного производства в рамках закупок для государственных нужд.