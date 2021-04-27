УФАС остановило закупку принтеров на 9 млн рублей для правительства Ленобласти

Власти Ленинградской области планируют приобрести 247 многофункциональных устройств, сканеров и принтеров за 9 миллионов 731 тысячу рублей.
Ленинградский УФАС временно приостановил конкурсные процедуры из-за жалобы предприятия из Ростова. По мнению этого юридического лица, условия закупки ограничивают количество участников аукциона.
Речь идет о запрете на допуск программного обеспечения иностранного производства в рамках закупок для государственных нужд.
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