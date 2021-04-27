Комитеты администрации Ленобласти переедут в объекты культурного наследия

Дома в которых разместят комитеты будут полностью отремонтированы.
Источник: instagram.com/drozdenko_au/
Источник: instagram.com/drozdenko_au/
Источник: instagram.com/drozdenko_au/
Источник: instagram.com/drozdenko_au/
Источник: instagram.com/drozdenko_au/
Источник: instagram.com/drozdenko_au/
Источник: instagram.com/drozdenko_au/
Источник: instagram.com/drozdenko_au/
Источник: instagram.com/drozdenko_au/
По словам Александра Дрозденко в своем Instagram, комитеты администрации Ленобласти переедут в деревянные дома на улицах Чкалова, Горького, Карла Маркса.
Отмечается, что после полной реставрации на этих улицах разместится правительственный квартал.
Глава региона сообщил, что почти весь этот аварийный фонд — объекты культурного наследия.
Вам будет интересно
Он показал фото отреставрированного здания. По словам Владимира Цоя, практически закончены работы в Арсеналах Выборгского замка. Отмечается, что реставраторам удалось раскрыть очень...
27.04.2021 43