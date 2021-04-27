Комитеты администрации Ленобласти переедут в объекты культурного наследия

Дома в которых разместят комитеты будут полностью отремонтированы.

Источник: instagram.com/drozdenko_au/ Источник: instagram.com/drozdenko_au/ Источник: instagram.com/drozdenko_au/ Источник: instagram.com/drozdenko_au/ Источник: instagram.com/drozdenko_au/ Источник: instagram.com/drozdenko_au/ Источник: instagram.com/drozdenko_au/ Источник: instagram.com/drozdenko_au/ Источник: instagram.com/drozdenko_au/

По словам Александра Дрозденко в своем Instagram, комитеты администрации Ленобласти переедут в деревянные дома на улицах Чкалова, Горького, Карла Маркса.

Отмечается, что после полной реставрации на этих улицах разместится правительственный квартал.

Глава региона сообщил, что почти весь этот аварийный фонд — объекты культурного наследия.