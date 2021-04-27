Комитеты администрации Ленобласти переедут в объекты культурного наследия

Автор: Александр Селиванов
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Дома в которых разместят комитеты будут полностью отремонтированы.

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Комитеты администрации Ленобласти переедут в объекты культурного наследия Россияне, Россия, переезды, Ленобласть, Комитеты администрации в Ленобласти, комитеты, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Гатчина, АдминистрацииИсточник: instagram.com/drozdenko_au/
Комитеты администрации Ленобласти переедут в объекты культурного наследия Россияне, Россия, переезды, Ленобласть, Комитеты администрации в Ленобласти, комитеты, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Гатчина, АдминистрацииИсточник: instagram.com/drozdenko_au/
Комитеты администрации Ленобласти переедут в объекты культурного наследия Россияне, Россия, переезды, Ленобласть, Комитеты администрации в Ленобласти, комитеты, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Гатчина, АдминистрацииИсточник: instagram.com/drozdenko_au/
Комитеты администрации Ленобласти переедут в объекты культурного наследия Россияне, Россия, переезды, Ленобласть, Комитеты администрации в Ленобласти, комитеты, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Гатчина, АдминистрацииИсточник: instagram.com/drozdenko_au/
Комитеты администрации Ленобласти переедут в объекты культурного наследия Россияне, Россия, переезды, Ленобласть, Комитеты администрации в Ленобласти, комитеты, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Гатчина, АдминистрацииИсточник: instagram.com/drozdenko_au/
Комитеты администрации Ленобласти переедут в объекты культурного наследия Россияне, Россия, переезды, Ленобласть, Комитеты администрации в Ленобласти, комитеты, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Гатчина, АдминистрацииИсточник: instagram.com/drozdenko_au/
Комитеты администрации Ленобласти переедут в объекты культурного наследия Россияне, Россия, переезды, Ленобласть, Комитеты администрации в Ленобласти, комитеты, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Гатчина, АдминистрацииИсточник: instagram.com/drozdenko_au/
Комитеты администрации Ленобласти переедут в объекты культурного наследия Россияне, Россия, переезды, Ленобласть, Комитеты администрации в Ленобласти, комитеты, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Гатчина, АдминистрацииИсточник: instagram.com/drozdenko_au/

По словам Александра Дрозденко в своем Instagram, комитеты администрации Ленобласти переедут в деревянные дома на улицах Чкалова, Горького, Карла Маркса.

Отмечается, что после полной реставрации на этих улицах разместится правительственный квартал.

Глава региона сообщил, что почти весь этот аварийный фонд — объекты культурного наследия.

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