На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 28 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 79, 108 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 61-62 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий и съездов механизированным способом;

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 10-27, км 37-78, ТрР км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

км 10-27, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):