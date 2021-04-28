Видео: годовалого ребенка с ожогами спасли из горевшей студии в Сертолово

Автор: Сергей Агутин
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Пожар охватил обстановку в квартире дома, расположенного на улице Верная в Сертолово Всеволожского района Ленинградской области.  

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28.04.2021 78

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 27 апреля в 21:20. На место прибыли 11 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 22:08 – менее чем за час.

Из квартиры спасатели вынесли годовалую девочку и передали медикам. У пострадавшей, по предварительной информации, зафиксированы ожоги. Ее госпитализировали.


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