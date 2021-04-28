Вице-премьер считает, что в России слишком много регионов, и их нужно объединить

Об этом российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил в ходе XXII Апрельской международной научной конференции о развитии экономики и общества.
«Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с кабмином. Но я полагаю, что 85 регионов нам не нужно», – сообщил политик
По мнению Марата Хуснуллина, в России есть субъекты, не способные выполнять задачи, поставленные правительством. В частности, Еврейскую автономную область следует объединить, например, с Хабаровским краем.
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28.04.2021 104