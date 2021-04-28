Россияне планируют отказаться от правильного питания на майских праздниках

Лишь один из пяти пообещал, что будет строго соблюдать режим.
По результатам исследования сервиса здорового питания Level Kitchen, больше половины россиян поддерживающих ЗОЖ (60,9%) намерены отойти от принципов на несколько дней в праздничные дни и немного расслабиться.
Отмечается, что 20,3% готовы на протяжении всех майских праздников к потреблению вредных продуктов.
Только 18,8% респондентов останутся верны здоровому меню.
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