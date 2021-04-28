Россияне планируют отказаться от правильного питания на майских праздниках

Лишь один из пяти пообещал, что будет строго соблюдать режим.

По результатам исследования сервиса здорового питания Level Kitchen, больше половины россиян поддерживающих ЗОЖ (60,9%) намерены отойти от принципов на несколько дней в праздничные дни и немного расслабиться.

Отмечается, что 20,3% готовы на протяжении всех майских праздников к потреблению вредных продуктов.

Только 18,8% респондентов останутся верны здоровому меню.

Вам будет интересно Рост цен на главные продукты в России обогнал инфляцию почти в три раза В течение марта розничные цены на продукты, имеющие социальную значимость, практически в три раза превысили уровень инфляции. Стоимость социально значимых продуктов... 23.04.2021 191

Самой популярной причиной отказа от режима правильного питания стало простое желание отдохнуть и побаловать себя вкусной едой.