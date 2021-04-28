Петербуржец так упорно нырял в Медное озеро, что разбил себе голову

По информации ivbg.ru, 27 апреля около 04:30 в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с берега Медного озера во Всеволожском районе доставлен 33-летний мужчина.

Врачи диагностировали рубленую рану головы и оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Установлено, что он отдыхал в компании девушки и товарища на берегу водоема и решил сделать прыжки с пирса.

После очередного прыжка мужчина вынырнул из воды с разбитой и окровавленной головой.