Петербуржец так упорно нырял в Медное озеро, что разбил себе голову

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 27 апреля около 04:30 в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с берега Медного озера во Всеволожском районе доставлен 33-летний мужчина.

Врачи диагностировали рубленую рану головы и оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Установлено, что он отдыхал в компании девушки и товарища на берегу водоема и решил сделать прыжки с пирса.

После очередного прыжка мужчина вынырнул из воды с разбитой и окровавленной головой.

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