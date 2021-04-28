Фото: неизвестный устроил резню в детском саду в Китае – пострадали 16 малышей

Неизвестный напал с ножом на детский сад в китайском Бэйлю (Чжуанский автономный район). Ранены 16 малышей и два воспитателя. Все пострадавшие госпитализированы.

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По предварительным данным, агрессора задержали лишь недавно. Поэтому мотивы поступка пока еще не установлены. Известно, что это мужчина. Чтобы попасть на территорию сада, он перелез через ограду.

Учителя получили ранения, когда пытались защитить детей. Информация о состоянии пострадавших уточняется.