В Кингисеппском районе грузовик насмерть задавил мужчину

Погибший приехал в Ленобласть из Краснодарского края.

По информации издания gazeta.spb.ru, утром 27 апреля рабочий-экскаваторщик попал под колеса грузового автомобиля марки «МАЗ».

Отмечается, что рабочий готовил погрузчик к буксировке в то время, когда на него наехал грузовик, за рулем которого находился 28-летний водитель.

В результате происшествия рабочий погиб на месте происшествия от полученных травм.

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По факту произошедшего будет проведена проверка.