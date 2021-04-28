В Кингисеппском районе грузовик насмерть задавил мужчину

Погибший приехал в Ленобласть из Краснодарского края.
По информации издания gazeta.spb.ru, утром 27 апреля рабочий-экскаваторщик попал под колеса грузового автомобиля марки «МАЗ».
Отмечается, что рабочий готовил погрузчик к буксировке в то время, когда на него наехал грузовик, за рулем которого находился 28-летний водитель.
В результате происшествия рабочий погиб на месте происшествия от полученных травм.
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По факту произошедшего будет проведена проверка.