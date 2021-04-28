«Корюшка идет» готовит сюрпризы в Новой Ладоге

Велопробег, выступления звезд эстрады, выпуск молоди сига, «Водный парад» и это еще не все, что ждет гостей гастрономического фестиваля

Фестиваль «Корюшка идет» пройдет 15 и 16 мая в Новой Ладоге. «Зачином» фестиваля станет велопробег от города Волхов до Новой Ладоги 14 мая.

Во время фестиваля профессиональные педагоги по рисунку организуют мастер-классы для юных гостей. Подарком зрителям фестиваля станет «Водный парад» ─ его организуют воспитанники яхтенных школ из разных районов Ленобласти. На главной сцене фестиваля выступят певица Анна Семенович и группа «Смысловые галлюцинации».

Также во время фестиваля пройдут третьи ежегодные состязания по рыбной ловле в акватории реки Волхов, на Кубок Губернатора Ленобласти. Предварительная регистрация уже открыта. Подать заявки можно до 17.00 13 мая по электронной почте (vi_zaychenko@lenreg.ru) или по телефону 539-48-87. Также регистрацию можно будет пройти на месте перед началом соревнований. Подробности по ссылке.

А тем временем в Петербурге цена за килограмм корюшки взлетела до 1 000 рублей. Столь высокие цены рыбаки объясняют отыгрышем за неудачный прошлый год и, скорее всего, это общая картина удорожания в стране.

Стоит отметить, что «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.