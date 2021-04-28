В преддверии Пасхи ленинградцам рассказали, как выбрать качественные яйца и куличи

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов на праздник: яиц, куличей и творога.
Так, при покупке продуктов на Пасху, которая состоится в этом году 2 мая, Роспотребнадзор рекомендовал в первую очередь обращать внимание на внешний вид продуктов. Это касается яиц, куличей и творога. У указанной праздничной еды перед покупкой обязательно необходимо проверить срок годности.
Яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. В ведомстве напомнили, что в вареном состоянии яйца хранятся не более 36 часов.
Относительно творога, специалисты предупреждают, что лучше избегать покупки этого продукта с рук.
Эксперты также отметили, что консистенция творога должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. Все это должно находится в герметичной целой упаковке.
Еще одно главное лакомство Пасхи может оказаться некачественным, если его верхушка влажная. Речь идет о куличе, который специалисты рекомендуют выбирать, обращая внимание на сроки годности и поверхности кулича. Например, для качественного не характерны наличие пустот и подгоревших мест, разрывов и неровностей. Все эти факторы говорят о том, что лучше воздержаться от покупки.