В России фальшивомонетчики побили рекорд по подделыванию иностранной валюты

В 2021 году в Центральном банке России отчитались о 6080 выявленных поддельных банкнотах. Основная их масса пришлась на доллары США.

— Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом 50 долларов США серии 2013 года, — отмечают в ЦБ.

Ещё 109 купюр — евро, а также три китайских юаня.

За 10 прошедших лет максимальный квартальный показатель фиксировали в четвёртом квартале 2016 года — 1581 фальшивая банкнота. Тогда за весь год выявили 4546 подделок.

В 2020 году эта цифра составляла 1730 фальшивых иностранных купюр.

В первом квартале 2021 года оборот российской поддельная валюты сократился на 32,2% в сравнении с четвёртым кварталом 2020-го и на 12,8%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Всего в текущем году выявили 9831 штук фальшивых рублей.

Среди подделок 7992 были липовыми пятитысячными банкнотами, 1279 — номиналом в тысячу рублей, 382 — двухтысячные купюры.

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Меньше всего выявили 50-рублёвых банкнот, их было семь штук. 51 поддельная монета номиналом в 10 рублей и 9 монет номиналом в пять рублей.