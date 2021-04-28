Опасный участок Стрельнинского шоссе, на который пожаловались губернатору Дрозденко, войдет в планы большой дорожной реконструкции.

Жители Ломоносовского района обратились к губернатору Александру Дрозденко во время прямой линии 1 марта с жалобой на Стрельнинское шоссе. Жителям Ропши приходится преодолевать Стрельнинское шоссе без нормальной пешеходной зоны, тротуаров и освещения, что привело к участившимся случаям ДТП.

В профильном комитете подтвердили, что участок с тротуарами включен в план реализации работ до 2025 года.

Мы, действительно, начнем в этом году большую дорожную реконструкцию Стрельнинского шоссе. И мы будем ставить нормальное освещение и остановки. Есть в проекте и тротуары — но не везде, только там, где это необходимо — Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Об этом рассказали ЛенТВ24.