Опасный участок Стрельнинского шоссе, на который пожаловались губернатору Дрозденко, войдет в планы большой дорожной реконструкции.
Жители Ломоносовского района обратились к губернатору Александру Дрозденко во время прямой линии 1 марта с жалобой на Стрельнинское шоссе. Жителям Ропши приходится преодолевать Стрельнинское шоссе без нормальной пешеходной зоны, тротуаров и освещения, что привело к участившимся случаям ДТП.
В профильном комитете подтвердили, что участок с тротуарами включен в план реализации работ до 2025 года.
Мы, действительно, начнем в этом году большую дорожную реконструкцию Стрельнинского шоссе. И мы будем ставить нормальное освещение и остановки. Есть в проекте и тротуары — но не везде, только там, где это необходимо — Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Об этом рассказали ЛенТВ24.
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01.03.2021 432