Проверка, проведенная в марте, не показала нарушений, Однако Росприроднадзор намерен провести дополнительные тесты.
В деревне Новые Черницы Большеколпанского поселения жители обнаружили в своих скважинах грязную воду с плохим запахом. В этом винят местный животноводческий комплекс.
Проверка, проведенная в марте, не показала нарушений, Однако Росприроднадзор намерен провести дополнительные тесты. Специалистами было отмечено незначительное превышение показателя жесткости воды и слабый желтоватый цвет. Внешний осмотр показал, что вода чистая, прозрачная, без посторонних запахов и примесей. Об этом рассказали ЛенТВ24.
Вам будет интересно
В деревне Новые Черницы Большеколпанского поселения жители обнаружили в своих скважинах грязную воду с плохим запахом. Виной всему местное предприятие. О...
01.03.2021 565