Проверка, проведенная в марте, не показала нарушений, Однако Росприроднадзор намерен провести дополнительные тесты.

В деревне Новые Черницы Большеколпанского поселения жители обнаружили в своих скважинах грязную воду с плохим запахом. В этом винят местный животноводческий комплекс.

Проверка, проведенная в марте, не показала нарушений, Однако Росприроднадзор намерен провести дополнительные тесты. Специалистами было отмечено незначительное превышение показателя жесткости воды и слабый желтоватый цвет. Внешний осмотр показал, что вода чистая, прозрачная, без посторонних запахов и примесей. Об этом рассказали ЛенТВ24.