Дмитрий Медведев не исключает введения четырехдневной рабочей недели

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что со временем в трудовое российское законодательство можно внести изменения, которые позволят ввести рабочую неделю, продолжительность которой составит всего четыре дня.

Как пояснил Медведев, работодатели, у которых будет желание ввести такой рабочий график, должны получить возможность это сделать.

Но при этом он уточнил, что двигаться в направлении четырехдневной рабочей недели необходимо постепенно, основываясь на экономической логике.

«Интерфакс» напоминает, что в феврале Медведев уже поднимал вопрос о введении четырехдневной рабочей недели, отмечая, что в период пандемии многие россияне ушли на удаленную работу.

Вам будет интересно Стало известно, как будут работать школы и сады Ленобласти во время "майских каникул" Как будут работать детские сады и школы Ленобласти в нерабочую неделю стало известно ivbg.ru Много вопросов приходит к нам в редакцию... 27.04.2021 237

В результате часть россиян до сих пор трудится по четыре дня либо по другому графику. Следовательно, как пояснил Медведев, необходимо реформировать трудовое законодательство страны.