Как отметили в Генпрокуратуре, каждое третье выявленное в стране преступление совершено с помощью кражи. Квартирных краж и угонов стало совершаться меньше, но стало больше преступлений, совершенных при помощи информационных и компьютерных технологиях.

Петербург с начала 2021 года вошёл в тройку регионов-лидеров по росту зарегистрированных преступлений. Количество преступлений в Северной столице с начала года выросло на 38,9% — до 16 тыс. Тульская область заняла строчку ниже — на 23,5% — до 4 тыс. преступлений. Тува оказалась на последнем по количеству злодеяний — там их больше на 20,9%, до 2,2 тыс. преступлений.

Как отметили в Генпрокуратуре, каждое третье выявленное в стране преступление совершено с помощью кражи. Квартирных краж и угонов стало совершаться меньше, но стало больше преступлений, совершенных при помощи информационных и компьютерных технологиях. Каждое пятое преступление совершено в сельской местности, а остальные приходятся на города и посёлки городского типа. Об этом рассказали 78.ru.

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