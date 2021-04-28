День работников скорой помощи отмечается сегодня в России. Губернатор поздравил врачей, фельдшеров, водителей и диспетчеров, работающих на станциях скорой помощи.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил медиков с профессиональным праздником. Сегодня, 28 апреля врачи, фельдшера, водители и диспетчеры отмечают День работника скорой помощи.

Александр Дрозденко записал видеопоздравление в своем Instagram.

«Принял решение о строительстве специального здания центра медицины катастроф, где будет размещена единая диспетчерская и маршрутизация сантранспорта, включая санавиацию, служба техобслуживания, помещения для учебы и отдыха персонала», – рассказал о планах губернатор.

В прошлом году для нужд региональных станций скорой помощи были приобретены 68 новых автомобилей. Обновление транспорта будет продолжаться и дальше, отметил губернатор. Об этом рассказали online47.ru.