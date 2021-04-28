В петербургских храмах на Пасху сохранят противовирусные меры — об этом сообщила Наталья Родоманова, руководитель сектора коммуникаций Митрополии Петербурга.

В Петербургских храма на Пасху сохранят все актуальные требования Роспотребнадзора. Об этом сообщила руководитель сектора коммуникаций Митрополии Петербурга Наталья Родоманова, как выяснили в издании ЛенТВ24.

Эти требования означают, что на Пасхальные богослужения в храмах не смогут прийти петербуржцы и гости города старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания. Им рекомендуют остаться дома и смотреть онлайн-трансляции из храмов.

Тем, кто посетит богослужение в храме, необходимо надеть медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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