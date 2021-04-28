Верующим горожанам рекомендуют остаться дома и смотреть онлайн-трансляции из храмов. Тем, кто захочет оказаться в церкви, придется добираться пешком или воспользоваться такси.

Скоро по всей стране начинается главный праздник православных христиан — Пасха. Дата праздника выпала на 2 мая. Во всех церквях и храмах пройдут праздничные богослужения. Службы пройдут как поздно ночью так и рано утром.

Как сообщила пресс-служба петербургского метрополитена «Невским Новостям», в этом году ночью станции метро работать не будут.

Отмечается, что до 2020 года метрополитен в ночь на Пасху возил петербуржцев всю ночь без технологического перерыва. При этом проход через турникеты пасхальной ночью с 02:00 до 04:30 осуществлялся только по жетонам и ранее уже оплаченным пропускам.

В прошлом, 2020 году, верующим рекомендовали остаться дома и смотреть онлайн-трансляции из храмов. Станции метро также были закрыты ночью, а утром открывались по расписанию.

В этом году, всем тем, кто захочет оказаться в церкви, придется добираться пешком или воспользоваться такси. Однако верующим горожанам также рекомендуют остаться дома и смотреть онлайн-трансляции из храмов. Об этом рассказали «Невские новости».

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