На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 29 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 38 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;

км 108 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

подъезд к г. Выборг №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг №2 км 3-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30, 112-114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

км 30-46, 111-113 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий и съездов механизированным способом;

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 75-76 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

км 10-27, км 37-78, ТрР км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

км 15-25, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

км 45-47 (н. х.), ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, очистка осевой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»: