Кубок победителя РПЛ привезут в Петербург на матч «Зенит» — «Локомотив»

Кубок, вручаемый победителю Российской премьер-лиги (РПЛ), привезут в Санкт-Петербург на встречу между «Зенитом» и «Локомотивом» 2 мая.

Причем петербургская команда встретится со своим главным преследователем. После 27 туров «Зенит» занял первое место в турнирной таблице с 58 очками. «Локомотив» – на втором месте с 52 очками, сделав 11 побед подряд.

Это будет встреча за титул. Если «Зенит» победит, то станет чемпионом.