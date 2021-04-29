Кубок победителя РПЛ привезут в Петербург на матч «Зенит» — «Локомотив»

Кубок, вручаемый победителю Российской премьер-лиги (РПЛ), привезут в Санкт-Петербург на встречу между «Зенитом» и «Локомотивом» 2 мая.
Причем петербургская команда встретится со своим главным преследователем. После 27 туров «Зенит» занял первое место в турнирной таблице с 58 очками. «Локомотив» – на втором месте с 52 очками, сделав 11 побед подряд.
Это будет встреча за титул. Если «Зенит» победит, то станет чемпионом.
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25.04.2021 272