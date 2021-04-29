Режиссер задержан за развращение несовершеннолетней в Петербурге

В Санкт-Петербурге по подозрению в развращении несовершеннолетней девочки задержали режиссера студии Inside film Ивана Жербина.

Петербурженка сообщила полиции, что Жербин обменялся фотографиями интимного характера с ее 13-летней дочерью в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина задержан и уже дал признательные показания.

По факту развратных действий возбуждено уголовное дело.