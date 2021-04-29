Режиссер задержан за развращение несовершеннолетней в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В Санкт-Петербурге по подозрению в развращении несовершеннолетней девочки задержали режиссера студии Inside film Ивана Жербина.  

Ивана Жербина
Фото: telegram-канал Mash на Мойке

Петербурженка сообщила полиции, что Жербин обменялся фотографиями интимного характера с ее 13-летней дочерью в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина задержан и уже дал признательные показания.

По факту развратных действий возбуждено уголовное дело.

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