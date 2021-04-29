Эксперты подсчитали стоимость пасхального стола в России

В сервисе «СберМаркет» подсчитали, что стоимость праздничного пасхального стола в России составит 1000 рублей.

Средняя цена готового кулича – 477 рублей, 10 яиц – 85 рублей, творожной пасхи – 312 рублей. Четыре свечи и набор для окрашивания яиц из четырех цветов стоят 106 рублей и 20 рублей соответственно.

По статистике экспертов сервиса, из ингредиентов для приготовления кулича россияне в два раза чаще стали приобретать цукаты, изюм, сахарную пудру и пищевой краситель.