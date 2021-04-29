Росприроднадзор обязал владельца поднять утонувший теплоход из реки Волхов

В январе теплоход «Академик Якутин» потерпел бедствие возле деревни Малое Чернавино в Волховском районе Ленинградской области.

Судно практически полностью ушло под воду, а в марте 2021 года топливные баки дали течь. Для предотвращения загрязнения нефтепродуктами реки Волхов были оперативно проведены соответствующие работы.

Северо-Западное управление Росприроднадзора привлекло к административной ответственности владельца судна и выдало предписание поднять «Академик Якутин» из реки. Работы должны быть завершены к середине мая.