Семиклассник сломал позвоночник в школе в Сертолово – подозревают педагога

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, подросток бегал вместе с друзьями по коридору школы и шумел, мешая проверочной работе.

Педагог по русскому языку пока еще неустановленным образом схватила мальчика. По версии пострадавшего – за шею, по словам учителя – за руки. Однако дома ребенок стал испытывать мучительные головные боли и проблемы с дыханием.

Голова не проходила, мальчик рассказал о происшествии маме. Врач диагностировал компрессионный перелом шестого позвонка и перенапряжение мышц шеи. Мама написала заявление в полицию, и педагога вызвали для объяснений.