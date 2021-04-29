Совсем скоро дольщики получат ключи от «Гармонии» в деревне Старая

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Гармония»

Дом строила компания «Акватерн» с 2016 года. В марте 2019 года дом был достроен, получил заключение о соответствии. С этого времени застройщик не мог предоставить документы необходимы для ввода дома в эксплуатацию. Пришлось подключится администрации Ленобласти и прокуратуре. Совместными усилиями все документы были готовы, дом получил ввод.

Это уже седьмой проблемный дом, введенный с начала года в Ленобласти. Ранее были сданы ЖК «Сокол» в Мурино, ЖК «КудроВО», ЖК «Землянино» компании «Патриот», ЖК «Витамин» в Мурино застройщика «Лидер», четвёртый корпус ЖК «Чистый ручей» в Сертолово застройщика «Петрострой».

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.