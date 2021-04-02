В Мурино ввели в эксплуатацию очередной долгострой — ЖК «Сокол»

Застройщик «СТИ 25» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Сокол» в западном Мурино, строительство велось с 2013 года

Дом на 392 квартиры должны были закончить еще в декабре 2017 года. В декабре 2018 года застройщик подавал извещение об окончании строительных работ, однако проверка показала, что дом не готов. Госстройнадзор настаивал на устранении замечаний, которые застройщик смог устранить только к концу декабря 2020 года.

ЖК «Сокол» – шестой комплекс с нарушением сроков передачи ключей покупателям, который был введен с начала года. Также были сданы ЖК «КудроВО», ЖК «Землянино», ЖК «Витамин», четвертый корпус ЖК «Чистый ручей». В этих домах 3513 квартир, 3064 из которых ждали дольщики.

Вам будет интересно Александр Дрозденко: Недобросовестных застройщиков ждут уголовные дела Александр Дрозденко выступил с инициативой наказывать недобросовестных застройщиков, которые не выполняют свои обязательства, действовать он намерен с понедельника. Так, по всем... 02.04.2021 73

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.