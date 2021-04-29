14 высокопольных ЛиАЗ-6212 будут возить пассажиров в непризнанной Луганской народной республике.

Гуманитарную помощь в виде партии автобусов отправили от петербургского «Пассажиравтотранса» в непризнанную ЛНР. Автобусы ЛиАЗ-6212 были сняты с эксплуатации еще прошлой весной.

Жители Алчевска рады новому транспорту, судя по комментариям в «ВКонтакте». Об этом рассказали 78.ru.