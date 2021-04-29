Петербургский «Пассажиравтотранс» отправил в ЛНР 14 автобусов

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: vk.com/city_alchevsk
Фото: vk.com/city_alchevsk

14 высокопольных ЛиАЗ-6212 будут возить пассажиров в непризнанной Луганской народной республике.

Гуманитарную помощь в виде партии автобусов отправили от петербургского «Пассажиравтотранса» в непризнанную ЛНР. Автобусы ЛиАЗ-6212 были сняты с эксплуатации еще прошлой весной.

Жители Алчевска рады новому транспорту, судя по комментариям в «ВКонтакте». Об этом рассказали 78.ru.

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