14 высокопольных ЛиАЗ-6212 будут возить пассажиров в непризнанной Луганской народной республике.
Гуманитарную помощь в виде партии автобусов отправили от петербургского «Пассажиравтотранса» в непризнанную ЛНР. Автобусы ЛиАЗ-6212 были сняты с эксплуатации еще прошлой весной.
Жители Алчевска рады новому транспорту, судя по комментариям в «ВКонтакте». Об этом рассказали 78.ru.
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29.04.2021 67