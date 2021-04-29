Также родителям в Ленобласти и Петербурге разрешили присутствовать на выпускных своих детей.
Правительство Ленобласти разрешило проводить школьные выпускные и детские утренники в прежнем очном формате. Однако на мероприятиях также обязательны противоэпидемические меры.
Также родителям в Ленобласти и Петербурге разрешили присутствовать на выпускных своих детей, в том числе и в детских садах. Об этом рассказали 47channel.
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