Родители без предупреждения нагрянули в столовую, оценили порции и попробовали еду.

Родители Ленинградских школьников продолжают участвовать «Ленинградский ревизорро». Напомним, что акция проводится для того, чтобы посмотреть на организацию питания глазами взрослых, родителей, попробовать блюда, посмотреть на условия приема пищи.

На этот раз целью проверки родительского «ревизорро» стала школа №1 в Шлиссельбурге. Родители без предупреждения нагрянули в столовую, оценили порции и попробовали еду. Родители внимательно оценили качество питания в Шлиссельбургской школе и поставили высокие оценки.