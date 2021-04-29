Станция водоподготовки сможет производить до 600 кубометров воды в сутки.

Леноблводоканал сообщил сегодня в своем Instagram аккаунте об установке в поселке Оредеж модульной станция водоподготовки. Её запуск планируется примерно через две недели. Станция водоподготовки сможет производить до 600 кубометров чистой воды в сутки.

Модульные станции на сегодняшний день являются оптимальным решением для населенных пунктов, в которых живет меньше пяти тысяч человек. Каждая станция настраивается индивидуально в зависимости от химического состава природной воды.

Главные достоинства модульных станций заключаются в том, что оборудование можно эксплуатировать не менее 30 лет и оно не требует постоянного контроля человека.

В Ленобласти уже эксплуатируется 19 модульных станций. В ближайшие годы планируется открыть 108 станций для очистки питьевой воды и 31 – для сточных вод. Об этом рассказали ЛенТВ24.