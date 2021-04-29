Фейковые страницы, созданные мошенниками, могут не только завладевать чужими деньгами, но и заполучать данные банковских карт.

Интернет пестрит фейковыми сайтами, продающими поддельные билеты на «Сапсан». Мошенники активизировались перед майскими праздниками. Для этих целей была создана сеть поддельных страниц по продаже электронных билетов на скоростной поезд. Фейковые страницы, созданные мошенниками, могут не только завладевать чужими деньгами, но и заполучать данные банковских карт.

Компания Group-IB, занимающаяся информационной безопасностью вместе с «РЖД» выявила 13 фишинговых доменов, некоторые уже оказались заблокированы.

Люди, которые ищут билеты на «Сапсан теряют деньги классическим способом — через рекламное объявление попадают на сайт мошенников, при онлайн покупке вводят данные банковской карты и после клика теряют деньги на карте, вместе с её данными.

Чтобы не стать жертвой подобной обманной схемы, специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам, присланным на электронную почту, соцсетях и мессенджерах. Совершать покупки лучше всего на проверенных и официальных сайтах. Об этом рассказали 78.ru.