С новосельем ребят поздравили прокурор Евгений Перепелицын и член Общественной палаты Приозерского района, директор акционерного общества «Племенной завод «Первомайский»» Алексей Павлов.

В Приозерском районе прошла церемония вручения ключей от новых квартир четырем детям-сиротам. Ключи от своих новых квартир в ЖК «Приозерск» ребята получили сегодня, 29 апреля.

Фото: глава администрации Приозерского района Александр Соклаков Фото: глава администрации Приозерского района Александр Соклаков

С новосельем новоиспеченных хозяев поздравили прокурор Евгений Перепелицын и член Общественной палаты Приозерского района, директор акционерного общества «Племенной завод «Первомайский»» Алексей Павлов. Об этом рассказали 47channel.

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