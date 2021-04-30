Фирма оштрафована на миллион рублей за взятку полицейскому в Приозерском районе

По информации ivbg.ru, еще в 2018 году в ООО «Стройбетон» выявили нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
По данным надзорных органов, пассажиров, багаж и грузы доставляли автомобильным транспортом с нарушением профессиональных и квалификационных требований к работникам.
Чтобы уйти от ответственности, руководитель предприятия передал сотруднику ОГИБДД взятку. Получивший деньги привлечен к уголовной ответственности, а юридическое лицо – к штрафу в миллион рублей.
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