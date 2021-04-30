Предприниматели прогнозируют негативное влияние майских праздников на выручку

Более трети российских предпринимателей (38%) уверены, что длинные выходные на майских праздниках не окажут влияния на выручку.

Однако более половины (56%) спрогнозировали негативное влияние в этот период. Более 70% предпринимателей собираются работать, а 18,5% – совмещать работу и отдых.

Среди причин падения выручки называются снижение деловой активности партнеров и уменьшение количества клиентов, которые разъедутся из городов.