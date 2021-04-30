Спортсмен не собирается останавливаться на достигнутом. В будущем он хочет сдвинуть морское судно и постарается это сделать в День города или в День ВМФ.

Спортсмен Денис Вовк установил мировой рекорд в петербургском депо «Металлострой». Ему удалось сдвинуть электропоезд «Ласточка» на 4 метра 84 сантиметра за 56 секунд. Стоит отметить, что «Ласточка» с 5 вагонами достигает длинны 130 метров и весит 274 тонны.

Российский бодибилдер не собирается останавливаться на достигнутом. В будущем он хочет сдвинуть морское судно и постарается это сделать в День города или в День ВМФ.

Новый рекорд в скором времени отправят на утверждение в Книгу рекордов Гинесса. Об этом рассказали ЛенТВ24. Видео взято с группы «ВКонтакте» 78.ru.

Ранее мы писали — видео: петербуржец Денис Вовк сдвинул на четыре метра 43-тонный авиалайнер в Пулково.