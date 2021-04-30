В ЗАКС Ленобласти считают 8-миллиардное требование Федерального фонда дольщиков «пиратством»

По мнению председателя комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности Ленинградской области Сергея Коняева, Федеральный фонд дольщиков ставит условия, неприемлемые ни для одного региона России.
Организация в очередной раз изменила порядок сотрудничества, потребовав от Ленинградской области 8 миллиардов рублей – одномоментный аванс на достройку объектов в размере 100%.
По словам чиновника, не только Ленинградская область, но и ни один другой субъект России на это не пойдет. Сергей Коняев напоминает, что требования фонда менялись уже несколько раз, начиная от сроков погашения, заканчивая суммами.
Чиновник считает, что это требование нанесет прямой и существенный ущерб жителям Ленинградской области, потому что оно подкашивает реализацию социальных программ региона на годы вперед.
Пропорции софинансирования изменились следующим образом: сейчас 49% от необходимых 16 млрд рублей приходится на федеральный бюджет, 51% – на бюджет области.