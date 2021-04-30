В ЗАКС Ленобласти считают 8-миллиардное требование Федерального фонда дольщиков «пиратством»

По мнению председателя комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности Ленинградской области Сергея Коняева, Федеральный фонд дольщиков ставит условия, неприемлемые ни для одного региона России.

Организация в очередной раз изменила порядок сотрудничества, потребовав от Ленинградской области 8 миллиардов рублей – одномоментный аванс на достройку объектов в размере 100%.

«Считаю такой подход настоящим пиратством. Стопроцентное анонсирование достройки Фонду подкосит социально-экономические позиции региона, какие статьи бюджета ни возьми. Не говоря уже о социальной стабильности, если предположить, что «под нож» могут пойти социальные программы», – рассказал Сергей Коняев

По словам чиновника, не только Ленинградская область, но и ни один другой субъект России на это не пойдет. Сергей Коняев напоминает, что требования фонда менялись уже несколько раз, начиная от сроков погашения, заканчивая суммами.

«Ведь пару лет назад говорили о 2,8-миллиардном участии региона в программе софинансирования достройки проблемных жилых домов», – подчеркнул Сергей Коняев

Чиновник считает, что это требование нанесет прямой и существенный ущерб жителям Ленинградской области, потому что оно подкашивает реализацию социальных программ региона на годы вперед.

«Разделяю тревогу дольщиков, но, вместе с тем, есть ещё множество социально-экономических задач и точное планирование расходов», – отметил Сергей Коняев

Пропорции софинансирования изменились следующим образом: сейчас 49% от необходимых 16 млрд рублей приходится на федеральный бюджет, 51% – на бюджет области.