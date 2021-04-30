Киришское кружево признали народным художественным промыслом

Художественно-экспертный совет 47 региона по достоинству оценил работы киришских мастеров и признал их изделиями народных художественных промыслов.

Киришкое или захожское кружево — одно из немногих традиционных ремесел Ленобласти, возникшее еще в XVIII веке, но в XX веке промысел был практически полностью утрачен.

Для сохранения наследия и развития традиций этого красивейшего и чудеснейшего народного ремесла комитет по культуре и туризму Ленобласти поддерживал мастеров-кружевниц в рамках грантовой поддержки НКО и развития туристской деятельности региона. Теперь предприятие может рассчитывать и на федеральную поддержку.

Как уже ранее писал ivbg.ru, «Свирское кружево» в 2019 году заняло первое место среди производителей народных промыслов 47 региона в ежегодном конкурсе «Бизнес признание». А волховская Неваляшка с нежной ручной волховской росписью стала лучшим сувениром-игрушкой России на конкурсе «Туристический сувенир» 2019.