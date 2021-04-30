Рыбак с самодельной лодкой пропал на Суходольском озере

По информации ivbg.ru, 29 апреля в полицию Приозерского района сообщили об исчезновении 58-летнего жителя деревни Удальцово.

Мужчина ушел на рыбалку 28 апреля около 23:00 на Суходольское озеро и пропал. С собой у него была небольшая самодельная белая лодка. Мобильный телефон он оставил дома.

Пропавшего ищут дежурные смены поисково-спасательного отряда Приозерска и ПСО «Экстремум». Следов пребывания пропавшего на берегу Суходольского озера и лодку пока обнаружить не удалось.