Рыбак с самодельной лодкой пропал на Суходольском озере

По информации ivbg.ru, 29 апреля в полицию Приозерского района сообщили об исчезновении 58-летнего жителя деревни Удальцово.
Мужчина ушел на рыбалку 28 апреля около 23:00 на Суходольское озеро и пропал. С собой у него была небольшая самодельная белая лодка. Мобильный телефон он оставил дома.
Пропавшего ищут дежурные смены поисково-спасательного отряда Приозерска и ПСО «Экстремум». Следов пребывания пропавшего на берегу Суходольского озера и лодку пока обнаружить не удалось.
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