Учителя из Ленобласти вошли в пятерку сильнейших в России

Таков результат команды региональных педагогов по сумме конкурсных баллов на Чемпионате региональных учительских клубов «ЧЕРУК-2021»

В соревнованиях, проходивших с 26 по 29 апреля в Ульяновске, клуб из Ленобласти участвовал впервые.

Команда в составе Максима Бойко, Ивана Евдокимова, Марии Криушиной, Дмитрия Ксенофонтова и Андрея Логинова представила свой опыт на конкурсных испытаниях: «Расскажи мне о себе», «Час с классом», «Образовательный проект» и «Педагогический СТиЭМ» и «Информационно-образовательный Интернет-ресурс клуба». В последнем испытании наши учителя заняли первое место.

Как уже ранее писал ivbg.ru, жюри конкурса классных руководителей назвало имена ленинградских педагогов победителей. Всего в конкурсе принимали участие 28 педагогов. А команда «Гатчинской гимназии им. Ушинского» вошла в число победителей Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего».