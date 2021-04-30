США прекращает выдавать визы россиянам, а своим гражданам рекомендует уезжать из России

Посольство США в Москве с 12 мая будет оказывать только экстренные услуги для американских граждан. Визы россиянам, за исключением дипломатических и «эмиграционных», оформлять не будут.

При этом гражданам США, находящимся в России с истекающей визой, в посольстве настоятельно рекомендуют покинуть страну до 15 июня.

Согласно официальному комментарию, услуги сокращены из-за уведомления правительства России «о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве».

Среди актуальных услуг останутся только: экстренные услуги для граждан США, ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения их срока, угрозы жизни или наступления смерти.