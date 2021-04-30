Лидером по росту жителей в населенных пунктов стал Всеволожский район. Самый густонаселенный пункт Ленобласти по прежнему Гатчина — почти 90 тысяч жителей.

Мурино занял лидирующие позиции по числу населения городом Ленинградской области, заняв второе место. Лидером по росту жителей в населенных пунктов стал с небольшим отрывом Всеволожский район. В Муринском городском поселении на начало 2021 года зарегистрировано 79125 человек.

Наиболее энергичный рост во Всеволожский район показывают Янино и Бугры, за ними идет Кудрово. Самый густонаселенный пункт Ленобласти по прежнему Гатчина — почти 90 тысяч жителей. Об этом рассказали ЛенТВ24.