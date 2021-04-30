Мурино достиг численности почти в 80 тыс человек, заняв второе место по Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Мурино

Лидером по росту жителей в населенных пунктов стал Всеволожский район. Самый густонаселенный пункт Ленобласти по прежнему Гатчина —  почти 90 тысяч жителей.

Мурино занял лидирующие позиции по числу населения городом Ленинградской области, заняв второе место. Лидером по росту жителей в населенных пунктов стал с небольшим отрывом Всеволожский район. В Муринском городском поселении на начало 2021 года зарегистрировано 79125 человек.

Наиболее энергичный рост во Всеволожский район показывают Янино и Бугры, за ними идет Кудрово. Самый густонаселенный пункт Ленобласти по прежнему Гатчина —  почти 90 тысяч жителей. Об этом рассказали ЛенТВ24.

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