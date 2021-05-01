В России упростили систему получения налоговых вычетов

Имущественные и инвестиционные вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с 21 мая смогут получить в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) российские граждане.

Граждане больше не будут заполнять налоговую декларацию и предоставлять подтверждающие документ на получение вычетов по расходам при покупке жилья и при уплате процентов по ипотечному кредиту. Также не надо будет собирать бумаги и справки для получение инвестиционных вычетов, сообщает РИА «Новости».

Теперь заявку на получение вычета можно будет подать через личный кабинет на сайте ФНС. После этого налоговая сама проверит через автоматизированную информационную систему право человека на возврат денежных средств, в том числе запросит необходимые сведения в банке.

Использование информационной системы сократит сроки проверки, и вычет можно будет получить не через четыре месяца как раньше, а уже через полтора месяца.