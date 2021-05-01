Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам

Производители отметили повышение цен.
Как сообщает издание «Коммерсантъ», перед майским праздниками в России наблюдается рост цен на баранину и свинину. Пока производителями отмечается повышение торговыми сетями цен на 5-25 процентов, а ритейлерами ожидается повышение спроса.
Максимом Титовым, директором департамента по регулированию рынков АПК, было обращено внимание на рост цен на некоторые виды мяса перед майскими выходными.
Данные Росстата говорят о повышении с конца марта цен на свинину на 1.7 процента, кроме бескостного мяса. Цены на баранину увеличились на 1.6 процента. Еще в марте килограмм баранины можно было купить за 456 рублей, а свинины – за 277 рублей.
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