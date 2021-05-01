На трассе в Санкт-Петербурге образовалась пробка из-за перевернутой фуры — видео

Автор: Александр Селиванов
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Водитель грузового автомобиля погиб.

По информации сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», авария произошла ночью 1 мая на 31 километре Киевского шоссе.

На трассе лежит большегруз, с разбитой кабиной.

В результате ДТП погиб 56-летний водитель фуры.

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По факту ДТП будет проведена проверка.

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