На трассе в Санкт-Петербурге образовалась пробка из-за перевернутой фуры — видео

Водитель грузового автомобиля погиб.
По информации сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», авария произошла ночью 1 мая на 31 километре Киевского шоссе.
На трассе лежит большегруз, с разбитой кабиной.
В результате ДТП погиб 56-летний водитель фуры.
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По факту ДТП будет проведена проверка.