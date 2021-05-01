В Выборге открылась выставка художественного стекла из собраний Эрмитажа

Автор: Александр Селиванов
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На выставке представлено свыше 190 экспонатов.

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По информации пресс-службы администрации МО «Выборгский район» Ленобласти, выставка художественного стекла открылась 1 мая на территории выставочного центра «Эрмитаж-Выборг».

Посетители выставки смогут воочию увидеть произведения стекольного искусства XVI — начала XXI века из собраний Эрмитажа. В составе экспозиции более 190 экспонатов.

Гости выставочного центра увидят такие экспонаты, как изящная столовая посуда с филигранью, массивные стопы, декорированные искусной гравировкой, бокалы и кубки, вазы, изделия со вставками из стекла, мозаичные картины, стеклярусные художественные композиции.

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