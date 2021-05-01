В Выборге открылась выставка художественного стекла из собраний Эрмитажа

На выставке представлено свыше 190 экспонатов.
Источник: vbglenobl.ru
Источник: vbglenobl.ru
Источник: vbglenobl.ru
Источник: vbglenobl.ru
Источник: vbglenobl.ru
По информации пресс-службы администрации МО «Выборгский район» Ленобласти, выставка художественного стекла открылась 1 мая на территории выставочного центра «Эрмитаж-Выборг».
Посетители выставки смогут воочию увидеть произведения стекольного искусства XVI — начала XXI века из собраний Эрмитажа. В составе экспозиции более 190 экспонатов.
Гости выставочного центра увидят такие экспонаты, как изящная столовая посуда с филигранью, массивные стопы, декорированные искусной гравировкой, бокалы и кубки, вазы, изделия со вставками из стекла, мозаичные картины, стеклярусные художественные композиции.
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08.04.2021 313