МВД введёт мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

Автор: Александр Селиванов
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МВД до конца года получит модуль для приложения, которое поможет бороться с телефонными мошенниками. Его создание обойдется почти в 45 миллионов рублей.

Окончание разработки сервиса Антимошенник для мобильного приложения МВД планируется на 25 декабря. Стоимость работ составляет 44,9 миллионов рублей, при этом изначально планировалось потратить на них 62,9 миллионов рублей.

Модуль Антимошенник будет оповещать пользователя, что ему совершается звонок или пишется СМС с номера, который ранее использовался для совершения противоправных действий. Как сообщает ТАСС, такой номер пользователь сможет заблокировать

Также в приложении будет Белый список, номера в котором будут игнорироваться блокировкой. Этот список будет регулироваться самим пользователем.

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16.04.2021 164
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