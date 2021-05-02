Красному морю больше лет, чем считалось ранее — ученые

Автор: Александр Селиванов
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Строение дна Красного моря типично для молодого, но уже полностью развитого океанического бассейна.

Зарубежные ученые из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы пересмотрели возраст Красного моря. По их подсчетам, оно старше, чем считалось ранее.

В частности, как пишут РИА Новости со ссылкой на данные исследования, заложение морского бассейна и формирование океанической земной коры по всей длине Красноморского рифта началось около 13 миллионов лет назад. То есть море примерно вдвое древнее, чем считалось ранее.

В ходе своей работы группа зарубежных ученых создала новую геолого-геофизическую модель бассейна, опираясь на данные со спутников о распределении вертикального градиента силы тяжести с картами морского дна, химическим составом горных пород и сведениях о землетрясениях.

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25.02.2021 233
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